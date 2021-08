​Coupe du Sénégal Dames : l’ASC Ville de Dakar domine DUC en finale

L’ASC Ville de Dakar s’est offerte son deuxième trophée de la saison et son troisième titre en Coupe nationale en remportant la finale. Le club de la Ville de Dakar a encore pris le dessus sur le DUC (68-49) pour la deuxième fois cette saison et en finale.



Fatoumata Diango, championne d’Afrique 2009 et "Reine" du basket en 2012, est désignée MVP et meilleure pointeuse de la finale avec 22 points, 4 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions.