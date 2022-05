​Coupe du Sénégal: Génération Foot et Diambars passent, As Pikine, US Gorée et Guédiawaye éliminés

En ouverture des 32èmes de finale, mercredi, à Déni, le 2ème de la Ligue 1 Génération Foot, vainqueur des éditions 2015 et 2018, a explosé (6-0) Don Bosco de Tambacounda, 4ème de la poule B en National 1. L’autre club de Rufisque, Teungueth FC est allé battre (5-0) le pensionnaire de National 2, l’AS Dagana. Aussi, AS Douane s’est imposé à l’extérieur devant ETICS (1-0).



En déplacement dans le Sine, Diambars, finaliste de la précédente édition 2021, a battu (2-0) le petit poucet fatickois de D5, Fatick FC. Si Génération Foot, AS Douane et Teungueth FC ont confirmé. Par contre les autres clubs de Ligue 1 Guédiawaye FC, US Gorée et AS Pikine ont respectivement chuté (1-0) devant l’Etoile Lusitana, US Rail et Coton Sports sur le même score.



AJEL et HLM Dakar confirment

Le leader invaincu de la Poule A en National 1, AJEL de Rufisque, a reçu et balayé (3-0) le 1er relégable de la poule B, ASCASE de Louga, dans un choc de National 1.

L’autre leader de la poule B, en National 1, HLM de Dakar a sorti difficilement la Jeanne d’Arc, 4ème de la poule A en National 1 (2-1), dans un derby Dakarois.



Le Jaraaf détenteur du record (15 fois vainqueur) et 3ème en Ligue 1, reçoit Cayor Foot de Tivaouane, 5ème de la poule B en National 1. Deux écuries de Ligue 1, Ndiambour et Dakar Sacré Cœur seront reçus par les petits de Division 5, Almamy de Saint-Louis et Académie Darou Salam de Dakar.



La lanterne rouge de Ligue 1, Mbour Petite Côte, se déplace à Ziguinchor pour affronter Zig inter, pensionnaire de National 2. De son côté, Wally Daan 2ème de la Ligue 2 accueille Olympique de Ngor, 5ème de la poule A de National 1.