​Coupe du Sénégal : Jaraaf, Mbour PC et Dakar SC tombent face à des « petits »

Cayor Foot, 5ème de la poule B du National 1, a déjoué tous les pronostics en allant battre le 3ème de la Ligue 1, Jaraaf, détenteur du record (15 fois vainqueur), sur le score de 2-1. Aussi, la lanterne rouge de L1, Mbour Petite Côte, en déplacement à Ziguinchor, a chuté devant le pensionnaire de N2, Zig Inter, à l’issue des tirs au but (0-0 a.P. T.a.b 2-4).



Une autre écurie de la Ligue 1, à savoir le premier relégable Dakar Sacré Cœur a été laminé par la formation de division régionale, Académie Darou Salam de Dakar (1-3).



Cependant, le 11ème de Ligue 1, le Ndiambour, qui était allé défier le pensionnaire de la Division 5 Almamy de Saint-Louis, est sorti victorieux difficilement à l’issue des tirs au but (1-0 a.P. T.a.b 2-3). Quant à Wally Daan, le promu et deuxième de la Ligue 2, a accueilli et battu (2-0) Olympique de Ngor, 5ème de N1.



Le dernier ticket qualificatif pour les 16èmes de finale mettra aux prises le leader de la Ligue 2, Sonacos et Dakar FC, 3ème de la poule B en N2.