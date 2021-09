​Coupe du Sénégal: le Casa Sports sort Douane et passe en demi-finale

Le 3ème quart de finale de la Coupe du Sénégal a opposé, hier lundi, l’AS Douane et le Casa Sports, au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Le Casa Sports a dominé les Gabelous par 2 buts à 1. Le club sudiste décroche le 3ème ticket pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal.



Le Casa Sports va croiser le fer en demi-finale avec le stade de Mbour, tombeur du Jaraaf. L’AS Pikine va défier en demie le vainqueur du 4e quart de finale entre Diambars et Demba Diop. La Fédération sénégalaise de Football (FSF) n'a pas encore programmé le match Diambars et Demba Diop.