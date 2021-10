​Coupe du Sénégal: une finale choc entre le Diambars et Casa-Sports

Pour la Coupe du Sénégal édition 2021, le Casa Sports de Ziguinchor et Diambars de Saly défendront leurs localités et leurs couleurs. Dans cette finale de la compétition phare de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) prévue ce samedi 2 octobre à Thiès, les deux formations promettent de livrer un beau spectacle au stade Lat Dior.



Après avoir étrillé le Wakriya AC de Boké (D1 Guinée) lors du 1er tour préliminaire de la Coupe CAF (3-0). Diambars a enchaîné les performances. Les Académiciens ont livré des prestations de haute facture en quarts et demi - finales de Coupe du Sénégal. Les protégés de Bruno Rohart ont dominé Demba Diop FC dans un derby mbourois, avant de barrer la route de la finale à l'AS Pikine.



À la commande de l'équipe de Saly depuis 6 semaines, Bruno Rohart se dit prêt pour la finale. "6 semaines de bon travail où les joueurs sont dans un état d'esprit assez remarquable. Ça travaille plutôt bien, on prépare tranquillement pour ce match. On est confiant et serein mais tout en restant très respectueux de notre adversaire qui reste une très belle équipe", a laissé entendre le technicien de Diambars.



Le Casa Sports se prépare pour cette finale. Le club de Ziguinchor a pour ambition de remporter la Coupe du Sénégal face à Diambars. Le technicien de Casa Sports, Ansoumana Diadhiou, souhaite replacer son équipe dans le cercle des meilleurs. "Notre objectif dans ce match est la gagne. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et de l'importance qu'à cette finale dans leurs carrières et dans la santé footballistique du club. Nous voulons remporter cette coupe pour réécrire l'histoire, mais replacer également le Casa Sports dans son vrai cercle : celui des meilleurs clubs du pays", a-t-il dit.



C'est un vrai classique de Ligue 1, auquel les férus de football local vont assister. La finale de Coupe du Sénégal devant mettre aux prises le Diambars et Casa Sports sera historique. Ce sera une première qu'une finale de Coupe du Sénégal se tienne hors Dakar.



Le Casa Sports va chercher son 3e trophée de Coupe du Sénégal après avoir remporté deux fois 1979 et 2011.

Diambars qui n'a jamais eu à disputer la moindre finale de Coupe du Sénégal est à la recherche de son premier trophée.