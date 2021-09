​Coupe du monde 2022: avantage Côte d’Ivoire face au Cameroun

Le choc de cette deuxième journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 de football a tourné à l’avantage de la Côte d’Ivoire. L’équipe dirigée par le Français Patrice Beaumelle n’a certes pas été constante face au Cameroun du Portugais Toni Conceiçao, ce 6 septembre 2021 à Ebimpé. Mais elle a été suffisamment entreprenante et en réussite pour remporter cette victoire précieuse dans le groupe D des éliminatoires.



Devant les quelques milliers de spectateurs autorisés, et sur une pelouse médiocre, les Ivoiriens prennent l’avantage à la 20e minute, grâce à un penalty de Sébastien Haller. L’attaquant profite d’un coup franc dévié par le bras du Camerounais Vincent Aboubakar, pour sanctionner les visiteurs (1-0).



Haller est ensuite à la réception d’une passe, délivrée par Jean Evrard Kouassi. L’avant-centre croise bien sa frappe, doublant ainsi la mise : 2-0, 29e.



Les Ivoiriens reculent trop



Même s’ils restent dangereux, les Éléphants reculent trop, en seconde période. Cela permet aux Lions indomptables de revenir dans le coup, grâce à un penalty sanctionnant un pied trop levé par Éric Bailly dans sa surface de réparation. Nicolas Ngamaleu réduit le score : 2-1, 63e.



Patrice Beaumelle multiplie alors les changements pour donner un second souffle à son équipe. Ces ajustements semblent porter leurs fruits puisque la rencontre se rééquilibre. Jean Michaël Seri envoie même le ballon sur la transversale, sur coup franc (74e). Enfin, Christian Kouamé gâche un ballon de contre-attaque avec un duel perdu face au portier adverse, Devis Epassy (86e).



Les Ivoiriens empochent 3 points qui leur permettent de prendre la première place du groupe D devant les Camerounais, en attendant le match Malawi-Mozambique prévu ce 7 septembre 2021.