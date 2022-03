​Coupe du monde 2022: l'Algérie se rassure face au Cameroun en barrage aller

L'Algérie se rassure après une entrée de match difficile face aux Camerounais en s'imposant 1-0 à Douala. Les Fennecs, qui recevront le 29 les Lions indomptables, sont un petit peu plus près d'une participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).



Début de match compliqué

L'Algérie avait pourtant mal commencé le match. Pilonnée d'entrée de jeu par les attaquants camerounais, les Fennecs sont absents lors des 10 premières minutes. À l'image du capitaine Vincent Aboubakar et d'Eric Maxim Choupo-Moting qui s'acharnent sur le côté droit, les Lions Indomptables semblent de retour devant leur public. L'Algérie tient bon en défense, mais rend le ballon au milieu de terrain à des Camerounais qui n'arrivent pas à conclure.



Le réveil des Fennecs

Dominés, les Fennecs peinent à construire en attaque. Soudain, le potentiel de l'attaque algérienne apparaît à la 13e minute. Sur une erreur du défenseur camerounais Michael Ngadeu Ngadjui, Islam Slimani prend le ballon et sprinte vers le but, avant de claquer une frappe puissante sous la barre transversale. Heureusement pour les Lions indomptables, le portier André Onana veille. La balle est déviée en corner. Malgré l’agressivité de Slimani et sa belle occasion, l’Algérie n’arrive toujours pas à garder le ballon dans cette première demi-heure.



Il faudra attendre la 40e pour que l'Algérie passe devant. Sur un coup-franc côté gauche, Islam Slimani, servi par l'ailier Youcef Belaïli, s’impose dans les airs et frappe le ballon de la tête. Onana touche le ballon, mais ne peut rien faire. 0-1. Les quelque 1500 supporters algériens se font entendre. Le Cameroun ne va jamais vraiment récupérer de ce but, multipliant les attaques sans vraiment inquiéter le portier algérien Raïs M'Bolhi.



L'Algérie efface ainsi les fantômes de Japoma, où ils avaient été éliminés de la CAN 2022 par la Côte d'Ivoire (3-1). Un beau cadeau pour le sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Une belle opération pour l'Algérie, grâce à ce but à l'extérieur qui compte double, mais qui devra confirmer lors du match retour, le 29 mars à Blida.



Panne de projecteur

Lors d'un arrêt de jeu après une faute du milieu Ismaël Bennacer à la 46e minute, l’équipe algérienne proteste contre une différence de luminosité du côté de ses cages. Les projecteurs du stade Japoma, construit spécialement pour la CAN 2022 et situés derrière le portier des Fennecs Raïs M’bolhi, sont en panne. Le match est interrompu pendant 7 minutes, sous le regard inquiet du président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o. Les arrêts de jeu monteront jusqu'à 11 minutes avec les changements.