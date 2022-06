​Coupe du monde 2022: la Fifa donne raison à l'Equateur, qui jouera le Mondial

L’Equateur sera bel et bien un des adversaires du Sénégal dans la poule A de la Coupe du monde 2022. La Tri a gagné son différend face au Chili, qui l'accusait d'avoir aligné un joueur colombien (Byron Castillo) lors des éliminatoires.

Les Chiliens avaient demandé à ce que les Equatoriens soient disqualifiés. Finalement, la plainte a été rejetée par la Fifa. « La commission de discipline de la Fifa s'est prononcée au sujet de la potentielle inéligibilité du joueur Byron David Castillo Segura, qui a participé à huit matchs avec la sélection de la Fédération équatorienne de Football (FEF) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Après avoir analysé les dossiers soumis par toutes les parties et pris en considération l'ensemble des éléments présentés, la commission de discipline a décidé de clore la procédure initiée contre la FEF», a expliqué l'instance mondiale du football dans un communiqué.



La Fédération chilienne contestait la nationalité de Byron Castillo et dénonçait une «possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne» au joueur. Une accusation rejetée par la Fédération équatorienne, qui a toujours assuré que son international possède «tous les documents nationaux en règle». Le Qatar, pays hôte, et les Pays-Bas sont les autres équipes du groupe A.