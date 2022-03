​Coupe du monde 2022 : le Japon et l’Arabie saoudite qualifiés

Le Japon se qualifie pour la Coupe du monde au Qatar pour la septième fois consécutive. La victoire a propulsé le Japon en tête des qualifications du groupe B asiatique avec 21 points, six points d'avance sur l'Australie avec un seul match de plus à jouer.

Les Saoudiens, avec 19 points, affronteront la Chine à Sharjah plus tard jeudi mais sont assurés de leur place au Qatar grâce à la victoire du Japon.



Entraînés par Hervé Renard, les Faucons verts saoudiens, qui étaient sortis dès le premier tour en 2018, troisième de leur groupe derrière la Russie et l’Uruguay disputeront leur sixième mondial chez leur voisin qatarien.