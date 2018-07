​Coupe du monde: la Fifa ne veut plus des gros plans sur les supportrices sexy en tribune

Afin de lutter contre le sexisme, la Fifa a demandé aux diffuseurs TV d’arrêter les gros plans sur les spectatrices en tenues sexy dans les tribunes pendant les matchs de la Coupe du monde en Russie.



Il n’y a pas que les plans sur Diego Maradona faisant des doigts d’honneur dans les tribunes qui dérangent la Fifa. L’instance internationale n’apprécie pas non plus les nombreuses images de femmes en tenues sexy diffusées à la télé pendant les matchs de la Coupe du monde.



La lutte contre le sexisme, une priorité pour la Fifa

Si sa lutte contre le racisme et l’homophobie semble avoir ses fruits durant la compétition, celle contre le sexisme n’est pas encore gagnée. Elle serait même le gros point noir de ce Mondial et l'objet de toutes les attentions pour la Fifa.



Cette dernière déplore ainsi le très grand nombre de femmes, "essentiellement russes", abordées par des hommes autour des stades ainsi que les journalistes agressées pendant leur duplex. Membre de la Fifa, Federico Addiechi a déclaré collaborer avec la police et les organisateurs locaux afin d'identifier ces personnes et, éventuellement, de les interdire de stade. L’instance a aussi demandé aux diffuseurs TV de stopper les plans sur les spectatrices en tenues sexy dans les tribunes.



La télévision russe dans le viseur de la Fifa

Cette réclamation entre-t-elle dans la politique de la Fifa ? "C'est un sujet sur lequel nous allons travailler à l'avenir, c'est une évolution normale. Nous le traitons au cas par cas", assure Addiechi qui ajoute : "Nous allons prendre des mesures sur les choses qui ne vont pas." La télévision russe est particulièrement visée, notamment depuis le match d'ouverture face à l'Arabie saoudite (5-0). Une rencontre durant laquelle une supportrice particulièrement glamour avait eu souvent les faveurs du réalisateur.