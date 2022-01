​Coupes d'Afrique: 10 matchs d’affilée sans marquer, qu’arrive-t-il aux avant-centres sénégalais ?

Qu’arrive-t-il aux avant-centres des « Lions » en CAN ?, s'interroge le journal 3Stades". Aucun attaquant de pointe sénégalais n’a inscrit le moindre but depuis la CAN 2017 au Gabon. Cela fait 10 matchs, après celui contre la Guinée (0-0), que les avant-centres des « Lions » n’arrivent plus à retrouver le chemin des filets en Coupe d’Afrique des Nations.



Outre les 7 matchs joués en 2019 en Egypte et les deux déjà disputés dans cette CAN camerounaise, les « Lions » n’avaient pas marqué contre le Cameroun (0-0, TAB 5-4), lors de la CAN Gabon 2017, rappelle le quotidien sportif.



L’heure du réveil pour Famara, Boulaye et Diallo

Pour gagner une CAN, il faut non seulement une défense de fer, mais aussi des buteurs. Raison pour laquelle Boulaye Dia, Habib Diallo et Famara Diédhiou doivent donc se bouger pour stopper cette série négative des avant-centres sénégalais en CAN. Le Sénégal aura besoin d’eux pour aller jusqu’au bout de cette compétition.



Titularisé lors des deux premières sorties des « Lions », Boulaye Dia n’a pas été trop tranchant. Souvent sevré de ballon, l’attaquant de Villareal a été l’ombre de lui-même.



Entré en cours de jeu contre le Zimbabwe et la Guinée, Habib Diallo de Strasbourg n’a pas fait mieux que son partenaire. Absent lors du premier match pour cause de covid-19, Famara Diédhiou était resté sur le banc contre le « Syli » national. Et il y a de fortes chances de le voir titulaire contre le Malawi, ce mardi à 16 heures.



Moussa Sow, dernier avant-centre buteur en CAN

Le retraité Moussa Sow est le dernier des N.9 des « Lions » buteur en Coupe d’Afrique des Nations. C’était un soir de 23 janvier 2017, à Franceville (Gabon), contre l’Algérie (2-2), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



En 2019, en Egypte, le Sénégal était parvenu à disputer la finale de la CAN, sans le moindre but des avant-centres à savoir Mbaye Niang, Mbaye Diagne et Moussa Konaté.



Les « Lions » avaient inscrit 8 buts. 3 des 8 buts du Sénégal étaient inscrits par Sadio Mané. Les autres buts du Sénégal portaient les signatures de Diao Baldé, Krépin Diatta, Ismaila Sarr et Gana Guèye.