​Coups et blessures, extorsion de fonds: Un homosexuel sénégalais arrêté en Italie

Un homosexuel sénégalais, âgé de 22 ans, a été arrêté et envoyé à la prison de Sollicciano, en Italie. Il est accusé de violence, coups et blessures, chantage et extorsion de fonds suite à une relation sexuelle qu’il a eu avec son copain transsexuel.



Selon « Vox Populi », le jeune sénégalais a volé les affaires de son copain avant de le blesser à coups de poing. Les faits ont eu lieu dans le quartier d'Acilia.