​Cour d’Appel de Tamba: les juges en chômage technique

La Cour d’Appel de Tamba, malgré son inauguration en grande pompe, le 11 janvier dernier, n’est toujours pas fonctionnel. Les juges qui y sont affectés depuis le 22 novembre 2021, sont « payés à ne rien faire », confie une source, selon qui ils ont bouclé trois mois de « chômage technique et attendent toujours leur installation ».



« Plusieurs Cours d’Appel ont repris leurs activités depuis très longtemps. Ce n’est pas normal. Un fonctionnaire est payé pour servir l’Etat », déplore une source judiciaire à Walf.



Lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat Waly Faye a été nommé premier président de la Cour d’Appel de Tambacounda. Le poste de procureur général près de ladite Cour était revenu à Djiby Bâ.

L’ancien président de l’Union des magistrats sénégalais, Souleymane Téliko, dont l’affection avait suscité un débat, y a été nommé président de chambre. Il avait été remplacé à la Cour d’Appel de Thiès par le magistrat Madické Diop. Ce dernier officiait au Tribunal de Grande instance de Louga.



Créée en 2015, cette Cour d’Appel dont le siège est à Tamba couvre les tribunaux de Grande instance de Tamba et Kédougou. À l’instar des autres juridictions de son rang, elle se compose de magistrats du siège que sont le premier président, les présidents de Chambre, les conseillers, le secrétaire général, et de magistrats du Parquet que sont le Procureur général, le premier avocat général, les avocats généraux, les substituts généraux. Auparavant, le Tribunal régional de Tamba, devenu Tribunal de Grande instance, dépendait de la Cour d’Appel de Kaolack.