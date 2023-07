​Cour d'appel de Dakar: la Chambre d’accusation refuse la liberté provisoire à « Nitt Dof »

Mor Talla Gueye plus connu sous le nom de « Nitt Dof » reste en prison et voit son dossier s’acheminer tout droit vers un procès. Pour cause, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel a refusé pour la deuxième fois, la liberté provisoire au rappeur activiste et soutien de Pastef.



Le journal Libération qui donne l'information rappelle que Mor Talla Guèye est en prison depuis 4 janvier 2023.



Arrêté par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar, il avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour "diffusion de fausses nouvelles", outrage aux magistrats" et "menaces de mort" sur les autorités judiciaires.