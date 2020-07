​Covid-19 - Louga : La Tabaski risque d’être morose pour les familles des émigrés

À quelques jours de la fête de la Tabaski, bon nombre de Lougatois qui comptent sur les émigrés, s’en remettent à la volonté divine. « C’est difficile, mais il faut croire en Dieu. On ne doit pas perdre espoir. C’est très dur pour ne pas voir son mari ou recevoir ses envois. Tout est bloqué. Pour moi le plus important, c’est d’être en bonne santé. Le reste n’est que facultatif. Si on a les moyens de passer la fête comme il se doit, on le fait, si non, on a pas besoin de se compromettre », a fait savoir Marie Ka.



Pape Talla Lo, au micro d’Iradio, ne dira pas le contraire. « C’est très difficile. Si cela continue ainsi, la Tabaski ne sera pas belle. Nous pensons que la pandémie va beaucoup reculer. Ainsi, les choses pourront beaucoup changer. Les émigrés auront le temps de travailler et envoyer de l’argent. Dieu est grand. Ainsi, les choses pourront beaucoup changer.