​Covid-19 : Zéro cas de Covid-19 à Touba, les deux derniers patients sont guéris

Les habitants de la ville sainte de Touba, située à 194 km à l'Est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké, peuvent pousser un ouf de soulagement. Les deux patients parmi les 16 atteints de covid-19 et internés à l’hôpital de Darou Marnane sont guéris. Ils vont retrouver leur famille ce vendredi.



« Seuls deux patients sont actuellement au centre de santé de Darou Marnane et ils vont être libérés dans les prochaines heures », a annoncé le sous-préfet de Ndame, Mansour Diallo. Désormais Touba n’a plus de cas positif de Coronavirus.



Pour rappel, Touba a été la ville la plus touchée au Sénégal par le Covid-19 avec 26 personnes atteintes de Covid-19.