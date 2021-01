​Covid-19 et "Flash-cas" dans les écoles : Saourou Sene appelle l'Etat à agir

Saourou Sene, le Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss) dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans les établissements scolaires, dénonce un relâchement du côté des élèves. De passage à Thiès, M. Sene a aussi alerté l’opinion sur les "Flash-cas" qui font des ravages en milieu scolaire.



« Je profite aussi de l’occasion pour dire à l’Etat du Sénégal, et surtout dans le secteur comme celui de l’éducation, qu’il y a des enseignants qui sont malades et qui sont vulnérables. Il faut qu’ont nous dise par rapport à la situation de ces enseignants-là, qu’est-ce qui est prévu. Par rapport à la situation de ces élèves, porteur de certaines maladies, qui sont contagieuses par rapport au virus, il faut qu’on nous dise qu’elles sont les mesures qu’il va falloir prendre pour protéger tout le monde. Donc cette venue de la Covid-19 est une forte préoccupation au niveau scolaire. Par conséquent, toutes les autorités doivent prendre leur responsabilité pour mettre l’école en sécurité », a déclaré Saourou Sene.



Le Secrétaire général du Saems a aussi dénoncé les "cas de Flash-ka" en milieu scolaire. « L’autre aspect, ce sont les Flash-cas qui font des sillons dans nos écoles. C’est inacceptable. C’est intolérable et nous ne pouvons plus l’accepter. Nous avons eu un cas ici à Thiès. On m’a appelé pour m’informer. Nous n’accepterons pas que ces cas-là, continuent en milieu scolaire. Ceux qui étaient victimes ici à Thiès, lorsque nous avions demandé au secrétaire général régional de porter plainte, cela a été fait. Et ces enfants-là, devaient être traduits devant la justice », dit-il, sur les ondes de Walf radio.