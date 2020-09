​Covid-19 : le Sénégal renoue avec la hausse des cas importés, 8 nouveaux cas enregistrés ce mardi

Au Sénégal, un nombre élevé de cas importés de la maladie à coronavirus a été enregistré ce mardi, au moment où les cas contacts et ceux issus de la transmission communautaire connaissent une baisse significative.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce 29 septembre, 8 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD). Les cas importés sont supérieurs au cas contacts, 7 identifiés ce jour.



A ce jour le Sénégal compte 14.945 cas déclarés positifs dont 12.335 guéris, 310 décédés et donc 2.299 sous traitement.