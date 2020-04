​Covid-19 : les portes des marchés de Ouakam fermées à partir de ce mercredi

La commune de Ouakam, située dans la capitale sénégalaise, fortement touchée par la pandémie du coronavirus avec 28 cas confirmés, va fermer ses marchés à partir de ce mercredi. L’annonce a été faite par son maire, Samba Bathily Diallo qui informe que c’est pour arrêter la progression de la maladie mais surtout désinfecter les lieux.



« La commune a pris une première décision qui est de fermer d’une manière temporelle les marchés de Ouakam dès aujourd’hui (mercredi) à 16 heures en attendant de voir est-ce que la pandémie va se répandre ou pas. Ça va limiter les déplacements des personnes », a déclaré le maire de Ouakam.



Samba Bathily Diallo est d’avis qu’il faut des mesures drastiques pour essayer d’arrêter la pandémie. Et, le marché est l’endroit le plus populaire.



Il annonce de même que le district sanitaire de Dakar Ouest, un des plus touché à Dakar, recevra du matériel médical de la part du ministère de la Santé pour équiper le personnel afin qu’il puisse faire face à la maladie.