​Crash avion des « Jambars » en 1991 : les rescapés et familles des victimes courent derrière leurs 100 millions d'indemnités

El Hadji Abdoulaye Diouf fait partie des 3 soldats qui ont survécu au crash de l'avion de l’armée sénégalaise qui s’est écrasé dans la nuit du 21 mars 1991 pendant la guerre du Koweit. 27 ans après cet accident tragique qui avait coûté la vie à 93 ''Jambars'' sénégalais, El Hadji Abdoulaye Diouf raconte les dures conditions qu’il continue de vivre depuis le drame.



« Je fais partie des rescapés du crash de l’avion qui s’était écrasé quand il revenait d’Arabie Saoudite. Nous sommes revenus au mois d’avril 1991. Et, jusque-là, nous sommes en train de courir derrière nos indemnités. L’Etat nous doit 100 000 millions de francs Cfa. On nous avait attribué chacun 101 000 millions de francs Cfa mais nous n’avons reçu que 1 million de francs Cfa comme prime de congé. Jusque-là, nous n’avons pas vu le reste de l’argent. Actuellement, je suis en location avec mes enfants », raconte-t-il sur la Rfm, le cœur meurtri.



M. Diouf d’ajouter : « Avec les gouvernements qui se sont succédés, nous avions introduit des lettres qui, au moment où je vous parle, n'ont pas encore eu de réponse. Rien n’est encore signalé ».



Toutefois, El Hadji Abdoulaye Diouf reste confiant qu’avec le président de la République, Macky Sall, les rescapés, veuves et autres familles des victimes verront bientôt le bout du tunnel. « Je crois qu’il peut régler cette injustice », a-t-il dit.



Pour rappel : 93 des 496 soldats du contingent sénégalais au Koweït ont péri dans ce crash d’avion dans la nuit du 21 mars 1991.