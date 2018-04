​Crise Scolaire : l’Uden de Linguère décide de poursuivre la lutte avec le gouvernement (Sg)

En assemblée général jeudi au Lycée Alboury Ndiaye de Linguère, les membres de l’intersyndical du G6 de l’Uden de ladite localité, se sont prononcés sur la proposition du chef de l’Etat Macky Sall sur les indemnités de logement à 85 000 francs Cfa. Selon ces syndicalistes cette proposition est dérisoire. Ainsi, ils décident de poursuivre la lutte, si toutefois le gouvernement n'augmente pas les indemnités de logement à 100 000 au lieux de 85 000 francs Cfa.



«En ce qui concerne les propositions du président de la République, l’Assemblée générale a retenu que les propositions de Macky Sall sont encore dérisoires. Il va falloir augmenter de façon considérable l’indemnité de logement et le porter à 100 000 francs Cfa et non à 85 000 mille francs Cfa», a déclaré le secrétaire général de la section Uden Amadou Sidibé Koundoul



« Et pour cette raison, précise-t-il, nous entendons poursuivre la lutte jusqu’à la satisfaction. Nous ne refusons pas également les médiations».