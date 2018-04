​Crise dans le secteur de la Santé : Une grève totale prévue les 24 et 25 avril prochains

Le responsable de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal (Asas)/And Gueusseum, Mballo Dia Thiam a annoncé, sur la Rfm, le maintien de leur mot d'ordre de grève pour les 24 et 25 avril prochains.



Ainsi, il promet que les urgences et le service minimum seront assurés lors de ce mouvement. Par ailleurs, le syndicaliste exige l'ouverture des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire et l'application des accords de 2014. Les acteurs de la santé menacent également de faire des rétentions d’informations sanitaires, s'ils n'obtiennent pas gain de cause.