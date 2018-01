​Crise du secteur éducatif et sanitaire : Sos consommateur veut porter plainte contre l’Etat du Sénégal

Sos consommateur menace de porter plainte contre l’Etat du Sénégal devant les juridictions internationales des droits de l'homme. A cet effet le président de ladite organisation Me Massokhna Kane et ses camarades estiment que le gouvernement est le seul responsable de la situation actuelle du secteur éducatif et sanitaire.