​Crise du système sanitaire : Le Sames décrète trois jours de grève à compter de ce mardi

Après l'éducation, l'enseignement, le secteur des ordures, l'échauffement du climat social est à son summum avec l'entrée en scène du Sames qui a décidé d'observer une grève totale pendant 3 jours. Et ce, à compter de ce mardi jusqu'au 1er février prochain.



Dr Bol Diop et Cie comptent ainsi dénoncé la non-application des accords signés avec le gouvernement du Sénégal depuis le 31 mars 2014. «C’est pour ces raisons et pour avoir privilégié en vain le dialogue et la concertation que le Sames a pris ses responsabilités afin que les autorités en fassent autant pour permettre au président de la République de corriger l’injustice sociale subie par les médecins, les pharmaciens ainsi que les chirurgiens-dentistes », ont-ils informé dans un communiqué.