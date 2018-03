​Crise scolaire : Après le Saes, le Pm rencontre le G6 ce vendredi

Dopé par l'accord trouvé avec le Saes , jeudi, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne va rencontrer les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation regroupés au sein du G6 ce vendredi à partir de 10 h à la Primature. Cette rencontre portera sur le "suivi des accords signés avec le gouvernement pour espérer arrondir les angles et mettre en terme la grève qui dure depuis plusieurs mois déjà.Le G6 est composé du Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems), l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels).Ces syndicats d’enseignants réclament l’application des accords signés avec le gouvernement.