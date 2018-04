​Crise scolaire : Diamé Diouf tacle Abdoulaye Ndoye

La récente sortie du secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye accusant le président Macky Sall de détester les enseignants, n’est pas du goût du Conseiller technique chargé de l’Education et de la Formation à la Présidence. « C’est une réaction émotionnelle suite à la conférence de presse du ministre de l’Éducation nationale. Il a parlé sous le poids de la colère et de l’émotion. Sa réaction est totalement subjective. Le secrétaire général du CUSEMS est totalement dans le pathos. Il ne peut pas présenter son propre point de vue subjectif comme un principe général. Il est en train de faire de la manipulation en fonction de ses propres sentiments. Il parle avec véhémence pour apporter de l’émotion », regrette Diamé Diouf.



Pour le responsable ''apériste'', « c’est une stratégie maladroite d’ailleurs parce que non seulement elle est vaine du point de vue de l’objectif recherché mais incompréhensible. Le Président Macky Sall a reçu récemment le G6 auquel faisait partir le CUSEMS. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du CUSEMS lui-même réaffirmait que Macky Sall était leur président et qu’ils étaient venus voir le père de la Nation pour une solution de sortie de crise. Aujourd’hui, s’il parle ainsi, c’est parce qu’il exprime ses émotions personnelles, ses préjugés et son impartialité », rapporte « Libération ».