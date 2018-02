​Crise scolaire : la Fenapes appelle les enseignants à la raison

La Feder poursuit de dérouler son plan d'actionne. Elle a initié une marche pour se faire entendre. Pour la Fenapes, ces enseignants doivent revenir à la raison et reconnaître les efforts de l’Etat pour l’application des accords signés.



«Il y a un problème entre le gouvernement et les syndicats. Nous (parents d’élèves) notre devoir est de souhaiter que Dieu fasse que les deux parties puissent s’entendre et que le droit à l’éducation de nos enfants soit préservé, vraiment nous y tenons», a déclaré le président de la Fenapes.



«Maintenant, précise Bakary Badiane sur les ondes de la RFM, quand les enseignants demandent au gouvernement de respecter ses engagements, il faut nuancer. Est-ce que les enseignants demandent au gouvernement de respecter tous ses engagements ou alors qu’il respecte ses engagements ».