​Critiqué pour son message sur le Concours général : Mary Teuw retire son post

Le ministre de l'Enseignement supérieur a retiré son message dans lequel il avait donné son avis sur le classement 2018 du Concours général. Publié sur sa page Facebook, Mary Teuw Niane a été critiqué.



Il avait "contesté" l'attribution à Diary Sow des titres de "Meilleur élève" et de "Meilleur élève scientifique". Dans son message, il avait déclaré que son choix de cœur allai t à deux élèves, Samba Khary Sylla et El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Kane.



“Pour moi mon choix de cœur va à deux élèves: Samba Khary Sylla qui a remporté deux premiers prix en Mathématiques et en Physique. Il est élève au lycée d’Excellence de Diourbel. El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Kane qui aussi a remporté deux premiers prix en Philosophie et en Histoire et un troisième prix en Français”, avait-il écrit dans son post.



Un message qui était vu comme une pique à son collègue Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, maître d'œuvre du Concours.