​DER/FJ : Macky vire Papa Amadou Sarr

Papa Amadou Sarr n’est plus le Délégué général à la Der, le président de la République, par décret nº 2022-621 du 09 mars 2022, a mis fin aux fonctions de M. Papa Amadou SARR, Délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).



Ce dernier a tenu des propos polémiques concernant certaines recommandations de l'islam, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme.



Le délégué à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER), a voulu défendre les droits des femmes, en fustigeant certaines interdictions à elles faites par la religion. Parlant de la part octroyée à la femme dans l’héritage, Sarr qualifie « d’inepties les règles de l’islam, estimant que c’est une incongruité que la femme touche 1/3 ».



Ne se limitant là, Pape Amdou Sarr a fustigé le fait que la « femme ne doit pas saluer l’homme surtout un marabout. Il ne comprend toujours pas pourquoi la femme se met derrière l’homme pour la prière et pourquoi cette femme aussi considérée “impropre” pendant ses menstrues et interdit d’accès dans un lieu saint, prépare et sert le repas à toute la femme pendant cette même période “souillure” ».