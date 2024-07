​DPG : Zahra Iyane Thiam parle de ‘’tâtonnement dans la gestion au quotidien’’ du nouveau gouvernement

Le sujet fait polémique depuis un temps. Après sa nomination, le Premier ministre Ousmane Sonko n’a toujours pas effectué de Déclaration de politique générale (DPG) comme cela est de coutume dans les 90 jours suivants l’installation du chef du gouvernement au Sénégal. Lors de l’émission Jury du Dimanche sur Iradio, Zahra Iyane Thiam qui en était l’invitée est revenue sur l’importance de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Pour l’ancienne ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, si Sonko attend six mois ou un an pour faire une déclaration de politique générale, cela signifie qu’ils sont dans ‘’le tâtonnement ou dans la gestion au quotidien’’.



« Sonko et Diomaye, sont venus en disant que nous avions le Projet et qu’on ne serait plus dans le système. Pour rappel, ils sont dans le système, ça au moins, il faut que tout le monde reconnaisse qu’ils sont dans le système. Ce n’est pas encore leur système et que cette DPG là devrait nous permettre à nous citoyens de voir quelles sont les orientations du gouvernement ? Quels sont les programmes et les points qui sont proposés sur les cinq années à venir pour que nous puissions nous-mêmes donner notre point de vue. Parce qu’en réalité ce qui fait le charme de l’Etat du Sénégal, c’est qu’on se veut un Etat moderne et ça, c’est le Préambule de la Constitution qui le dit : le Sénégal se veut un Etat moderne où le jeu de la démocratie se fait de manière loyale et équitable et où l’opposition est considérée comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable pour les mécanismes démocratiques (….). Parce que si vous attendez six mois ou un an pour faire une déclaration de politique générale, vous êtes dans le tâtonnement ou dans la gestion au quotidien », tonne Zahra Iyane Thiam.



Par ailleurs, renseigne l’ancien ministre : « Ce n’est pas au Premier ministre de choisir son Assemblée. C’est l’Assemblée du peuple. L’Assemblée est un contre-pouvoir qui permet l’expression populaire. Moi, je comprends la déclaration du Premier ministre quand il dit que si vous ne mettez pas à jour votre règlement intérieur ; je me choisis une Assemblée. Je le mets sur le compte de l’inexpérience étatique, pas politique, de l’inexpérience étatique. Parce que vous ne pouviez ne pas avoir une meilleure Assemblée qui puisse crédibiliser votre position politique. Il n’est pas donné à chaque homme politique d’avoir une Assemblée pour venir faire sa déclaration de politique générale et montrer aux populations que vous avez confiance en soi ».