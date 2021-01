​DSK devient conseiller du Président Emballo de la Guinée Bissau

L'ancien ministre et dirigeant socialiste français, Dominique Straus-Kahn, ancien directeur général du FMI, aujourd'hui consultant auprès des présidents africains, s'est rendu en Guinée Bissau le week-end dernier sur invitation du chef de l'Etat, Umaro Sissoco Embaló. Et d'après La Lettre du Quotidienne Confidentiel, DSK tentera d'aider à concevoir un programme de développement économique pour la Guinée Bissau.



Chose que les autorités guinéennes ont confirmé. L'ancien politicien socialiste français était désormais consultant attitré du pays. « Je suis venu voir le président, voir avec lui, quelles sont les grandes lignes de développement économique qu'il faut privilégier pour la Guinée Bissau et j'ai l'impression qu'il y a de grands potentiels. Maintenant, nous avons discuté de tous ces points et je reviendrai sûrement ici pour lui parler à nouveau et comment je serai en mesure d'aider la République de Guinée Bissau à avancer, ce sera un grand plaisir pour moi », a dit Dsk à sa sortie d’audience rapporte la même source dans sa revue du mercredi 20 janvier 2021.