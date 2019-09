​Dagana: des militants se réclamant de la fédération départementale du Pds affichent leur solidarité à Oumar Sarr

L’alliance « Sukeli Sopi » du département de Dagana, peut compter sur les partisans d’Omar Sarr dans le bras de fer qui l’oppose à la direction du PDS. Dans la commune, comme à Richard Toll, les libéraux ont manifesté leur colère contre Karim Wade, considéré comme le principal problème.



« Considérant l’encrage réitéré de la fédération départemental de Dagana du PDS qui est, et restera un parti libéral, social et démocratique. Manifestant son immense respect au frère secrétaire général du parti Me Abdoulaye Wade pour les sacrifices consentis durant des décennies pour le triomphe de la démocratie et la promotion de la belle Sopi. Considérant les tentatives de récupération des instances du parti, par des forces tapies dans l’ombre et mues par leur intérêt exclusif, la fédération départementale de Dagana s’engage résolument à soutenir sans réserve l’initiative de l’alliance « Sukeli Sopi », pour la refondation du Parti démocratique sénégalais.