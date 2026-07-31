​Dahra : une fillette de 4 ans tuée dans un accident de la circulation

Un nouveau accident de la route a endeuillé la commune de Dahra (nord-ouest). Dans la soirée du mercredi 29 juillet 2026, une fillette de 4 ans a perdu la vie après avoir été mortellement percutée par un véhicule dans le quartier Médina Ndiaye.



Selon les premières informations, le drame s'est produit vers 18 h 31. Le véhicule impliqué était conduit par un homme de 56 ans, identifié sous les initiales S. Sow. La victime, Fatoumata Ndong, n'a pas survécu au choc.



Alertés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Dahra se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Après les formalités, le corps sans vie de la fillette a été évacué par les sapeurs-pompiers vers le Centre hospitalier Élisabeth Diouf de Dahra, selon L'Obs.

