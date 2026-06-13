​Dakar: «La culture et les langues doivent être valorisées et diversifiées», plaide Luis Garçia Montero

L’Espagnol Luis Garçia Montero, directeur mondial de l’Institut Cervantès, a plaidé vendredi 12 juin pour que la culture et les langues soient «valorisées et diversifiées» dans ce monde «en pleine mutation», où la diversité constitue pour lui «une condition essentielle pour vivre ensemble dans la paix». Il a lancé cet appel à Dakar, à l’occasion de la présentation officielle de "Léebi Benengeli/Cuardernos de Benengeli", qui est un ouvrage de récits de huit auteurs hispanophones traduit en wolof.



«La culture et les langues ne doivent en aucun cas être négligées. Elles méritent d’être valorisées et diversifiées», a dit Luis Garçia Montero, pour qui «voir des auteurs hispanophones dialoguer avec des lecteurs sénégalais à travers le wolof est une manière de construire des ponts durables entre les sociétés».



Le multilinguisme et l’éthique : des boucliers humains face aux dérives technologiques



Face à la montée en puissance des nouvelles technologies (Intelligence artificielle), M. Montero a aussi plaidé pour une revalorisation urgente de la culture et de la pluralité des langues, en tenant compte de l’éthique et du contexte.



«Les nouvelles technologies transforment profondément les modes de travail et tendent parfois à reléguer l’humain au second plan. Lorsque la technologie se substitue excessivement à l’homme, elle peut conduire à des résultats qui ne servent pas toujours l’intérêt collectif», a-t-il prévenu.



Le directeur a enfin alerté sur le pouvoir de manipulation des réseaux sociaux. Pour lui, sans une bonne régulation et une utilisation intelligente, ces outils peuvent influencer négativement les masses et altérer l'esprit critique des citoyens et constituer une menace pour le multilinguisme. «Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont aujourd’hui de puissants outils d’influence et de manipulation. Ils peuvent altérer la capacité des individus à distinguer le vrai du faux et à exercer leur esprit critique. À terme, cette situation risque d’entraîner de sérieuses dérives si les citoyens ne développent pas davantage leur capacité de vérification et de discernement», a-t-il soutenu.



Directeur mondial de l'Institut Cervantes depuis 2018, Luis García Montero est poète, écrivain, critique littéraire. L’Institution qu’il dirige a été créée par l'Espagne en 1991 pour promouvoir l'enseignement de la langue espagnole et pour diffuser la culture de l'ensemble des pays hispanophones.