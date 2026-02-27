Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
​Dakar : un présumé voleur de médicaments dans les pharmacies déféré
A. Diallo (21 ans), menuisier domicilié à Keur Massar (banlieue dakaroise), a été arrêté  par la Section de recherches (Sr). Il est suspecté de vols récurrents de médicaments dans les pharmacies de Dakar. Le prévenu a été déféré au parquet, jeudi 26 janvier 2026, pour «vol portant sur des produits pharmaceutiques». 

A l’origine de son arrestation, le mis en cause s’est présenté à la pharmacie Colobane (Dakar) où, après son départ, le visionnage des caméras de surveillance a permis de le voir s'emparer discrètement de produits, glissés ensuite dans son pantalon. Son arrestation est consécutive à l'exploitation des images de vidéos de surveillance.

L'enquête a révélé qu’ Abdoulaye Diallo a utilisé ce même mode opératoire pour commettre des vols à la pharmacie El Hadji Oumar Foutiyou Tall (Reubeuss) et dans une autre officine située au Point-E.
Fatime Gueye

Vendredi 27 Février 2026 - 11:31


