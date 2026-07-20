​Dakar: une femme de 31ans décède suite à un malaise à la cité HLM 6

A Dakar, une femme âgée de 31 ans est décédée dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2026 à la cité HLM 6, après avoir été victime d’un malaise chez elle.



D’après Seneweb, le commissariat d’arrondissement de de biscuiterie HLM a été alerté vers 2H 30 après la découverte d’un corps sans vie dans une résidence du quartier. La victime identifiée sous les initiales A. Sow, était sans emploi.



La jeune femme aurait fait un malaise à son domicile avant de commencer à saigner abondamment. Ses proches auraient alors tenté de la conduire en urgence dans une structure sanitaire. Elle serait toutefois décédée avant même de quitter la maison.



Le corps a été acheminé vers une structure sanitaire pour les besoins de l’autopsie. Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.