​Débat sur un mandat présidentiel de sept ans : Assane Kassé appelle à mettre fin à la polémique

Le maire de Rufisque Nord, Assane Kassé, a rejeté le débat autour d'un éventuel prolongement de la durée du mandat du président de la République à sept ans. Le responsable du parti politique Kiiray - Les Patriotes Démocrates estime que cette question est définitivement tranchée par la Constitution et invite les responsables de sa formation politique à privilégier le travail et la consolidation du parti plutôt que les controverses.



S'exprimant au micro d'iRadio, Assane Kassé a rappelé que la question des mandats présidentiels est, selon lui, « réglée et stabilisée » depuis la révision constitutionnelle de 2016. « Le problème des mandats a été réglé et stabilisé, et c'est dans la clause d'intangibilité. Au Sénégal, depuis 2016, aussi bien le nombre de mandats que la durée du mandat ont été stabilisés. Donc si des gens de notre camp, de notre parti Kiiray, commencent à alimenter cette idée, ce n'est pas bon et ce n'est pas bien », a-t-il déclaré.



Le maire de Rufisque Nord considère que les partisans de ce débat sont davantage guidés par « la fougue » que par une nécessité politique. À ses yeux, le président de la République n'a pas besoin d'être entraîné dans des polémiques, mais plutôt d'être accompagné dans la mise en œuvre de son programme. « Le président de la République lui-même n'a pas besoin de polémique. Il a besoin de gens qui l'accompagnent à travailler dans la sérénité », a-t-il insisté.



Poursuivant son propos, l’Expert Fiscal agréé a rappelé que le chef de l'État avait réaffirmé, lors du lancement de Kiiray Les Patriotes Démocrates, son attachement aux principes et à la continuité des acquis institutionnels. Il a ainsi exhorté les ministres, directeurs généraux et responsables politiques à concentrer leurs efforts sur la réalisation des projets présidentiels et la production de résultats concrets.



« Ceux qui ont aujourd'hui une responsabilité doivent travailler à rendre visibles les chantiers du président de la République, faire en sorte d'obtenir des résultats et lui permettre d'avoir un deuxième mandat. Il faudrait être dans le concret, accompagner le chef de l'État, éviter toute forme de polémique, éviter également ce genre de débat. Ce n'est pas sain pour moi », a conclu le maire de Rufisque Nord.