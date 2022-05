​Décès de Marie Joséphine Diallo : un hommage prévu samedi devant l’Assemblée nationale

Un hommage sera rendu ce samedi 21 mai 2022, devant l’Assemblée nationale, à la défunte secrétaire générale du parlement. Une tribune sera installée à la Place Soweto pour rendre un dernier hommage à Marie Joséphine Diallo, décédée ce mercredi.



« Demain, tous ensembles, je vous invite pour que nous lui rendions hommage. Il y aura les présidents d’institutions, les anciens présidents de l’Assemblée et Aminata Tall, ancienne présidente du Cese (Conseil économique social et environnemental) », a invité le président de l’Assemblée nationale.



Moustapha Niasse appelle les députés à l’heure indiquée pour rendre ensemble un hommage à la secrétaire générale de l’Assemblée nationale. « Demain, inchallah, à 9 heures 30, il y a une tribune qui sera installée à la place Soweto et nous allons lui rendre hommage. Tous les députés qui veulent venir, on leur demande d’être là au plus tard à 9 heures parce qu’à 9 heures 50, le cercueil va être pris à la morgue pour être emmenée ici, dans sa maison, sur le parvis de la place Soweto. Nous prierons pour elle et lui rendre hommage tous ensemble ».



Son successeur connu



L’intérim est assuré par un administrateur civil, qui a cheminé avec la défunte pendant 13 années. « Vous connaissez tous, l’adjoint de la secrétaire, Baye Niass Cissé ici présent, administrateur civil et qui a travaillé avec la secrétaire générale pendant 13 ans. Donc il va assurer l’intérim et mon successeur choisira le Sg. Je ne vais pas choisir pour lui ou pour elle », a soutenu Moustapha Niasse.



Et d’ajouter : « C’est Baye Niasse Ciss qui est présentement en poste. Il reste 4 mois, car c’est en septembre que la législature prend fin. Les plus jeunes continuent. Les anciens vont se reposer. C’est lui qui va assurer l’intérim d’ici à là. Je vais prendre l’arrêté comme la loi m’en donne la possibilité, le droit et les prérogatives pour le nommer Sg par intérim ».