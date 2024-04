​Décès de l'ancien Premier ministre de Macky Sall : hommage de Khalifa Ababacar Sall

L’ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal a rendu un vibrant hommage à Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Ainsi, Khalifa Ababacar Sall est revenu sur le dévouement et le service rendu à l'État de l'ancien Premier ministre de Macky Sall, candidat à la présidentielle du 24 mars 2024.



« C'est avec tristesse que j’ai appris le décès de l'ancien Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dione. Je rends hommage à son dévouement et son service à l'État. En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix », a dit Khalifa A. Sall.