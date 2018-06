​Décès de plus de 35 migrants en Méditerranée

Parmi les victimes, une majorité d'enfants. Ils cherchaient à rejoindre l'Europe et ont fait naufrage à la marge de la côté turque.



Neuf migrants dont au moins six enfants et une femme, qui naviguaient à bord d’une vedette sont morts en mer ce dimanche.



Le bateau a fait naufrage au large de la côte méditerranéenne de la Turquie. Le territoire européen le plus proche est la petite île grecque de Kastellorizo, au large de la station balnéaire turque de Kas.



Il y avait 15 personnes à bord qui tentaient de rejoindre l'Europe. Cinq personnes ont pu être sauvées et l'une d'entre elles est toujours portée disparue.



Selon l’Organisation internationale des Migrations, trente-cinq personnes sont mortes en tentant cette traversée depuis le début de l'année.



Drame en Tunisie



Trente-cinq corps de migrants ont également été repêchés et 68 personnes ont été secourues au large du sud de la Tunisie.



Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants a été repérée alors qu’elle était "sur le point de couler", au large des côtes du gouvernorat de Sfax.