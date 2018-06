​Décès du Sg de l’union régionale Ps de Nioro : Khalifa Sall rend un hommage à Sambou Omani Touré

C’est par la voix de son conseiller politique, Moussa Taye, que le député-maire de la mairie de Dakar a présenté ses condoléances à la famille du Secrétaire général de l’Union régionale du parti socialiste (Ps), suite à son décès survenu ce dimanche à l’hôpital principal.



«La disparition de Sambou Omani Touré est une perte énorme pour le Sénégal, la région de Kaolack dont il a été le président du Conseil régional de 2009 à 2014 et le département de Nioro d’où il est originaire. Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, il a servi son pays avec dignité et loyauté. Secrétaire général de l’Union régionale Ps de Kaolack, il a toujours porté l’étendard du socialisme avec fierté et conviction. Je m’incline pieusement devant sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille, ses parents et à tous les militants socialistes de Médina Sabakh et de Nioro. Puisse Allah le Très Haut l’accueillir dans ses paradis en ce mois béni de Ramadan», peut-on lire dans une note parvenue à PressAfrik.