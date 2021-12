​Décision LFP et Gouvernement: Match définitivement interrompu en cas de joueur blessé par un projectile

Les premières mesures sont tombées, ce jeudi, lors de la réunion "sécurité dans les stades" qui se tient ce jeudi matin entre la LFP et le Gouvernement. Les bouteilles en plastique seront interdites dans les enceintes à partir du 1er juillet 2022.



Par ailleurs, en cas d'incident, un délai maximum de 30 minutes sera déclenché pour décider du sort du match.



Enfin, et c'est peut-être la décision la plus importante: un match sera "définitivement interrompu" en cas d'arbitre ou de joueur blessé par un projectile.



Dispositifs de sécurité obligatoires en L1 et L2 à partir de 2022-2023

Parmi les mesures annoncées à l'issue de la réunion interministérielle ce jeudi, l'obligation pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de tous disposer de "dispositifs de sécurité antiprojections", par exemple des filets de sécurité, à partir de la saison 2022-2023, installables pour certains matches sur préconisation des préfets.



"Une obligation réglementaire envers les clubs sera intégrée au règlement de la Ligue de Football Professionnel afin que des dispositifs de sécurité anti-projections (ex : filets) et anti-intrusions soient mis en place et, sur préconisations des préfets, puissent être utilisés durant une rencontre, indique le communiqué de presse.



Ces dispositifs devront être disponibles et utilisables, au cas par cas, pour tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dès la saison prochaine. À plus long terme, des travaux vont être menés pour accentuer la sécurité des accès aux stades par la mise en place de tourniquets de pleine hauteur bloquants."



RMC Sport