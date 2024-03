​Défaite de Amadou Ba à la présidentielle : Macky Sall dévoile les raisons du revers

Le Président Macky Sall ne semble pas être surpris par la déconvenue électorale subie par son candidat. En effet, Amadou Ba, a subi un revers lors de l’élection présidentielle avec 35,79% des suffrages au détriment du nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye qui a obtenu 54,28%.



Une défaite cuisante du camp du pouvoir dont les explications fusent de partout. Cette fois-ci, en Conseil des ministres, le Président Macky Sall est revenu sur les raisons de ce contre-temps. « La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) était dans une tendance baissière au regard des scores qu’elle a réalisés depuis les élections locales du 22 janvier 2022 » au terme desquelles le pouvoir a perdu les grandes villes au profit de l’opposition regroupée autour de la coalition Yewwi Askan Wi, a rappelé Macky Sall.



Il a, d’autre part, évoqué : « la division du camp présidentiel comme un élément qui a favorisé la défaite ». Macky Sall a rappelé que des responsables du parti n’ont pas suivi son choix, en plus du fait que tout le monde ne s’est pas investi sur le terrain. Selon L’Obs, le chef de l’Etat faisait allusion aux trois candidats issus des rangs de l’APR.



En effet, le maire de Kolda Mame Boye Diao, le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye et l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dione avaient contesté le choix d’Amadou Ba et se sont engagés, comme candidats, dans la présidentielle. « L’usure du pouvoir est un factur de déclin » a déclaré Macky Sall en conseil de ministres.