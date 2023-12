​Déféré devant le procureur de Thiès, « Boy Djinné » redirigé vers le parquet de Diourbel

Le sort de Baye Modou Fall dit «Boy djinné » et de ses présumés acolytes est entre les mains du parquet de Diourbel. Selon les informations de Libération, tout ce beau monde a été déféré devant le parquet de Thiès vendredi dernier. Mais le procureur Cheikh Dieng a demandé leur conduite vers le parquet de Diourbel, compétent territorialement. «Boy djinné» et Cie ont été interpellés à hauteur de Bambey où ils prévoyaient de commettre un coup à Touba.



Deux faits établis qui rendent le parquet de Diourbel compétent pour décider de leur sort. Pour rappel, Baye Modou Fall avait été interpellé à nouveau par la gendarmerie nationale, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l'autoroute à péage, aux environs de 4 h 30 mn. Les mis en cause avaient planifié le cambriolage d'une maison ciblée à Touba. Les éléments de la compagnie de Thiès avaient pu déjouer le plan et ont procédé à l'arrestation de son initiateur avec du matériel qui pourrait faciliter la manœuvre.



Un laser coupant, un chalumeau, des marteaux et burins, un lot de cagoules, des gants et un véhicule de marque Audi A4 sans papier avaient été saisis.



Le journal souligne que le parquet de Diourbel a décidé de demander l'ouverture d'une information judiciaire et c'est ce mardi que Baye Modou Fall et Cie seront édifiés sur leur sort.