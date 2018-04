​Défilé de 4 avril : l'Armée déploie un impressionnant arsenal

Ils sont quelques 8160 civils, et 3949 militaires et paramilitaires à participer, ce mercredi à la fête de 4 avril qui marque aujourd’hui la 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'armée a déployé 9 aéronefs, 385 véhicules, 94 motos, 75 chevaux et 25 Squats, pour ce défilé qui se déroule présentement sur le Boulevard du général de Gaulle à Dakar.



Cet anniversaire qui porte cette année sur le thème: «Contribution des Forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale», est présidé par le chef de l’Etat, Macky Sall.