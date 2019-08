​Délits commis par les mineurs: 300 détentions dont 10 % sont liés à la drogue

La Direction de la Surveillance et de la Protection sociale a indiqué que les délits commis par les mineurs, sur 300 détentions, les 10 % sont liés à la drogue. « Nous avons la drogue qui vient en deuxième position après le vol. Donc sur trois cent (300) cas d’infraction, commise pas les mineurs, nous avons aujourd’hui les 10 % qui sont pris pour usage de drogue », a déclaré Ndeye Sy Thioune, l’inspectrice de l’Education surveillée, qui faisait référence à ces statistiques au niveau de l’éducation surveillée dans Dakar.



Pour elle, « en tant que professionnel du secteur, c’est par une intervention cognitive, comportementale que nous parvenons à faire changer le comportement de ces jeunes-là. Et c’est par des techniques et des méthodes que nous arrivons à ce résultat. Et je crois que la cérémonie d’aujourd’hui vous édifie d’avantage sur ce que nous sommes en train de faire. Il nous faut l’Etat à côte pour accompagner ces jeunes ».