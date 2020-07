​Demande d’explication et mise en demeure: le secrétaire général du Sytjust Aya Boun Malick risque la radiation

Les choses prennent une nouvelle tournure pour le secrétaire général du Sytjust, Me Aya Boun Malick Diop. Il risque purement et simplement la radiation. En effet, un dossier pour « abandon de poste » est brandi contre celui qui était en service au Tribunal de grande instance de Fatick. Dans une lettre en guise de « demande d’explication » et de « mise en demeure » datée du 16 juillet 2020 et signée du président du Tribunal de grande instance de Fatick, Me Aya Boun Malick Diop est sommé de se justifier.



« Par arrêté N 011727 du 28 octobre 2011, vous avez été affecté au Tribunal régional de Fatick (actuel TGI), en complément d’effectif. Il ressort de l’examen des rapports d’inspection N16/2014 du 4 août 2014 et 12/2017 du 27 septembre 2017, dressés par l’inspection générale de l’Administration de la justice, ainsi que des correspondances de mes prédécesseurs que vous êtes signalé par votre absentéisme et votre mauvaise manière de remplir vos fonctions », peut-on lire dans le document.



Décidé à en finir avec le dossier, l’administration a même fixé un ultimatum au Secrétaire général du Sytjust. Passé ce délai, des sanctions vont sans doute tomber. Mais lors de sa dernière sortie, Me Aya Boun Malick Diop avait réaffirmé la volonté du Sytjust d’aller jusqu’au bout.