​Démarrage des travaux du complexe islamique Cheikhoul khadim : près de 37 milliards de F CFA décaissés

La cérémonie officielle de le pose de la première pierre et le démarrage des travaux du complexe islamique Ceikhoul Khadim ont eu lieu ce mercredi 5 décembre 2018 à Touba sous la présence effective du Khalife Général des Mourides.



Selon son porte-parole, serigne Bassirou Abdou khadre Mbacke, l’ouvrage devrait coûter quelques 37 milliards de F CFA et a été confié.



Cheikh Bass Abdou Khadre de préciser que, «le Coran, les khassidas du Cheikh, l'éducation religieuse, seront prioritairement enseignés tout comme l'ensemble des disciplines diverses et adaptées à l'environnement dispensées dans les facultés ».