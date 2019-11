​Démolition de maisons à Saint-Louis : les habitants du quartier Ngalel extension réclament des dédommagements

Les habitants impactés par la destruction du quartier Ngalel extension réclament plus de respect de la part du maire Mansour Faye. Elles ont plaidé pour l’arrêt des destructions et réclament des dédommagements aux propriétaires des maisons déjà démolies.



« Les populations de Ngalel nord extension, Bango Sud, se sont réunies, ce mercredi pour dire non aux démolitions de nos maisons, il y a de cela un mois jour pour jour. Le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye a démoli des centaines de maisons dans ce cite où nous nous trouvons. Nous exigeons la résolution définitive de cette crise », martèle Ibrahima Fall leur porte-parole.



Avant d’ajouter : « Cette crise devrait être réglée en indemnisant d’abord les impactés, en arrêtant ce dégât matériel, et social causé à nos populations, par la sécurisation définitive de nos maisons. Voilà l’objet de notre rencontre aujourd’hui », livre Walf radio.