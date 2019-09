​Démolition de mosquées et Daara à Saint-Louis : les populations du quartier Gokhou Mbath mettent en garde les autorités

Dans la cité de Mame Coumba Bang à Saint-Louis, les populations du quartier Gokhou Mbath sont très remontées contre les autorités municipales. Ces dernières leur ont servi une sommation de démolition des mosquées et Daaras situés le long de la berge du fleuve, dans les plus brefs délais.



« Depuis le 17 (septembre), nous avons reçu une sommation concernant les Daaras et les mosquées qui sont sur la berge. Sur ce lieu, il y a au moins quatre a cinq Daaras ou mosquées qui s’y trouvent. Et ce sont des hauts lieux d’éducation pour nos enfants. Touts le monde sait que le quartier Gokhou Mbath est un quartier de pêcheurs. Ce sont ces Daaras qui gèrent les enfants sur le plan éducatif. Ce sont des facteurs culturels et sociaux qui font la stabilité de Saint-Louis. Nous nous posons la question est-ce que nous pouvons envoyer une sommation le 17 pour qu’elle soit exécutée le 22 ? Ce n’est pas possible », soutient Ismaïla Diallo leur porte-parole.



M Diallo, au micro de Walf de rappeler : « L’histoire nous a montré qu’ici des Daaras et des mosquées ont été rasées, mais nous avons vu pire. Ces lieux sont devenus des dépotoirs d’ordures. On nous a promis même des daaras et mosquées a hauteur de 50 millions jusque-là rien. Donc moi, j’en appelle aux autorités qu’ils sachent que nous somme un pays à 95 % musulmans et le culte est aussi bien garanti pour nous que pour les autres ».